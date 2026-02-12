Ob ihm auch - wie einst Nicolas Cage - nur noch 60 Sekunden bleiben, einen Wagen zu knacken, wissen wir noch nicht. Was fest steht ist hingegen, dass Tedros „Teddy“ Teclebrhan im neuen Prime Original-Film "The Prototype " (das ist vorerst bloß ein Arbeitstitel) als geschickter Autodieb den Auftrag erhält, ein hochmodernes Auto zu stehlen. Was wissen wir sonst noch zu der kommenden Produktion?

Darum geht es in "The Prototype"

Autodieb "Chris" hat den Auftrag bekommt, ein hochmodernes Auto zu stehlen. Leider macht er die Rechnung ohne die KI des Fahrzeugs. Ein spannender Wettlauf mit der Zeit beginnt. Abenteuerlich und actionreich erzählt der Film vom Aufeinandertreffen von Mensch und Maschine und der einzigartigen Verbindung, die sie miteinander eingehen. Regie führt Dennis Gansel, der bereits mit dem am 2. Januar 2026 gelaunchten Prime Original-Film "Der Tiger" weltweit das Prime-Publikum begeisterte.

"The Prototype" wird voraussichtlich 2027 erscheinen. Die Dreharbeiten zum Film fanden von Oktober 2025 bis Januar 2026 statt.