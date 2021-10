Für besonders viel Spannung werden wohl Sandra ("Love Island") und Juliano ("Are You The One") sowie Hendrik ("Love Island") und Paulina ("Köln 50667") sorgen: Hendrik und Sandra waren schließlich schon bei "Love Island" 2020 ein Paar und lieferten sich nach ihrer Trennung eine heftige Auseinandersetzung im Netz. Unter anderem warf Sandra Hendrik vor, schon damals lieber Zeit mit Paulina (und anderen Frauen) als mit ihr verbracht zu haben.

Hendrik und Sandra werden zwar bei "Temptation Island" keine Zeit miteinander verbringen, da sie in unterschiedlichen Villen untergebracht sein werden – wie Hendrik und Juliano oder Paulina und Sandra während der Teilnahme miteinander auskommen, wird sich wohl ab Mitte November zeigen.

Die zweite Staffel von "Temptation Island VIP" läuft ab 11. November auf TVNOW mit wöchentlich neuen Folgen.