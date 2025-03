In einer neuen Runde stellen Paare ihre Beziehung auf der griechischen Insel Korfu auf die Probe – getrennt in zwei Villen voller Verführer, die alles dafür tun, die Vergebenen zu testen. Werden 2025 in "Temptation Island" alle den ultimativen Treue-Check bestehen? Darauf gibt es noch keine Antwort, aber dafür können wir euch den Episodenfahrplan von Staffel 7 auf RTL+ verraten.