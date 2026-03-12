Charleen (21) & Etienne (22) aus Düsseldorf Seit Sommer 2024 sind Charleen und Etienne ein Paar – kennengelernt haben sie sich jedoch schon im Jänner desselben Jahres in einem Club in Köln. Bei "Temptation Island" wollen beide den ultimativen Beziehungstest wagen. Charleen will herausfinden, ob Etienne sich wirklich geändert hat und ist bereit, ihn mit gezielten Provokationen aus der Reserve zu locken. Etienne hingegen hofft, endlich ihr volles Vertrauen zu gewinnen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Laura (25) & Momo (35) aus Paderborn & Göttingen Laura und Momo sind ein Paar, das schon früh gelernt hat, dass Liebe nicht immer einfach ist. Zwischen Fernbeziehung, Eifersucht und großen Gefühlen wollen sie bei „Temptation Island“ herausfinden, ob ihr Vertrauen stark genug ist – oder ob ihre Beziehung der Versuchung standhält.

Loucia (23) & Dominik (26) aus Hamburg Dominik sieht die Teilnahme als Chance, seine Standhaftigkeit zu beweisen und Loucia endgültig zu zeigen, dass er es ernst meint. Loucia möchte herausfinden, wie er sich verhält, wenn sie nicht an seiner Seite ist – und ob er wirklich nur Augen für sie hat.