"Temptation Island"-Staffel 8: Das sind die heurigen vier Paare
Bereit für den härtesten Treuetest im deutschen TV? "Temptation Island" geht 2026 in die achte Runde! Auf der idyllischen Insel Kreta wagen vier Paare das riskante Spiel mit dem Feuer. Getrennt voneinander ziehen sie in zwei Villen ein, wo verführerische Singles nur darauf warten, Schwachstellen in ihren Beziehungen zu finden. Es geht um echte Gefühle, tiefe Zweifel und die Konfrontation mit den eigenen Sehnsüchten. Janin Ullmann führt durch die emotionalen Achterbahnfahrten und konfrontiert die Teilnehmer am Lagerfeuer mit der Realität. Wer geht gemeinsam nach Hause und für wen endet die Reise hier?
Diese vier Paare wagen in Staffel 8 das Experiment
Charleen (21) & Etienne (22) aus Düsseldorf
Seit Sommer 2024 sind Charleen und Etienne ein Paar – kennengelernt haben sie sich jedoch schon im Jänner desselben Jahres in einem Club in Köln. Bei "Temptation Island" wollen beide den ultimativen Beziehungstest wagen. Charleen will herausfinden, ob Etienne sich wirklich geändert hat und ist bereit, ihn mit gezielten Provokationen aus der Reserve zu locken. Etienne hingegen hofft, endlich ihr volles Vertrauen zu gewinnen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen.
Laura (25) & Momo (35) aus Paderborn & Göttingen
Laura und Momo sind ein Paar, das schon früh gelernt hat, dass Liebe nicht immer einfach ist. Zwischen Fernbeziehung, Eifersucht und großen Gefühlen wollen sie bei „Temptation Island“ herausfinden, ob ihr Vertrauen stark genug ist – oder ob ihre Beziehung der Versuchung standhält.
Loucia (23) & Dominik (26) aus Hamburg
Dominik sieht die Teilnahme als Chance, seine Standhaftigkeit zu beweisen und Loucia endgültig zu zeigen, dass er es ernst meint. Loucia möchte herausfinden, wie er sich verhält, wenn sie nicht an seiner Seite ist – und ob er wirklich nur Augen für sie hat.
Melina (22) & Jonathan (24) aus Griechenland
Bei "Temptation Island" wollen sie herausfinden, wie stabil ihre Beziehung wirklich ist – jenseits von Social Media und dem gewohnten Umfeld. Jonathan hofft, dass gegenseitiges Vertrauen weiter wachsen kann. Melina wünscht sich vor allem Klarheit und Sicherheit für ihre gemeinsame Zukunft.
Ein Paar zwischen Glauben, Karriereplänen und großen Erwartungen – ist ihre Liebe stark genug für den ultimativen Test?
Sie alle sind überzeugt, dass ihre Liebe stark genug ist. Doch bei "Temptation Island" zählt kein Versprechen – nur das Verhalten.