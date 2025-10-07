Temptation Island VIP-Staffel 6: Wie viele Folgen, wann Finale?
Das Konzept hat sich zwar nicht geändert, doch etwas ist 2025 in Staffel 6 von "Temptation Island VIP" doch neu, denn erstmals führt Janin Ullmann durch das Reality-Format auf RTL+. Welches von den vier Promi-Paaren den Treuetest bestehen wird, können wir euch noch nicht verraten, aber dafür gibt es hier den Episodenfahrplan.
Wie viele Folgen hat "Temptation Island VIP"-Staffel 6?
Die 6. Staffel von "Temptation Island VIP" wird insgesamt 13 Episoden umfassen. Außerdem wird es zum Abschluss der neuen Staffel erneut eine Wiedersehens-Folge geben, in der sich zeigt, wer die Beziehungsprobe bestanden hat.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die 13 Folgen laufen immer mittwochs auf RTL+.
Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:
6. Oktober: Folge 1
13. Oktober: Folge 2
20. Oktober: Folge 3
27. Oktober: Folge 4
3. November: Folge 5
10. November: Folge 6
17. November: Folge 7
24. November: Folge 8
1. Dezember: Folge 9
8. Dezember: Folge 10
15. Dezember: Folge 11
22. Dezember: Folge 12
29. Dezember: Folge 13 (Finale)
5. Jänner 2026 : Wiedersehens-Folge