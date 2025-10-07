Das Konzept hat sich zwar nicht geändert, doch etwas ist 2025 in Staffel 6 von "Temptation Island VIP" doch neu, denn erstmals führt Janin Ullmann durch das Reality-Format auf RTL+. Welches von den vier Promi-Paaren den Treuetest bestehen wird, können wir euch noch nicht verraten, aber dafür gibt es hier den Episodenfahrplan.