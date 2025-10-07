News

Temptation Island VIP-Staffel 6: Wie viele Folgen, wann Finale?

Gruppenfoto von den "Temptation Island VIP"-Teilnehmern 2025
Franco Schedl
07.10.25, 10:17
Vier Promi-Paare unterziehen sich wieder dem ultimativen Treuetest bei RTL+. Wie sieht 2025 der Episodenfahrplan aus?

Das Konzept hat sich zwar nicht geändert, doch etwas ist 2025 in Staffel 6 von "Temptation Island VIP" doch neu, denn erstmals führt Janin Ullmann durch das Reality-Format auf RTL+. Welches von den vier Promi-Paaren den Treuetest bestehen wird, können wir euch noch nicht verraten, aber dafür gibt es hier den Episodenfahrplan.

Temptation Island VIP-Staffel 6: Wer macht mit, wann geht's los?

Wie viele Folgen hat "Temptation Island VIP"-Staffel 6?

Die 6. Staffel von "Temptation Island VIP" wird insgesamt 13 Episoden umfassen. Außerdem wird es zum Abschluss der neuen Staffel erneut eine Wiedersehens-Folge geben, in der sich zeigt, wer die Beziehungsprobe bestanden hat.

"Temptation Island": Janin Ullmann moderiert statt Lola Weippert

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die 13 Folgen laufen immer mittwochs auf RTL+.

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:

  • 6. Oktober: Folge 1

  • 13. Oktober: Folge 2

  • 20. Oktober: Folge 3

  • 27. Oktober: Folge 4

  • 3. November: Folge 5

  • 10. November: Folge 6

  • 17. November: Folge 7

  • 24. November: Folge 8

  • 1. Dezember: Folge 9

  • 8. Dezember: Folge 10 

  • 15. Dezember: Folge 11

  • 22. Dezember: Folge 12 

  • 29. Dezember: Folge 13 (Finale)

  • 5. Jänner 2026 : Wiedersehens-Folge

