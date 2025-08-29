"Terminal List: Dark Wolf": Wie viele Folgen, wann ist Finale?

Co-kreiert vom New-York-Times-Bestsellerautor Jack Carr erzählt die neue Prime-Video-Serie "The Terminal List: Dark Wolf" die Vorgeschichte der Figur Ben Edwards (Taylor Kitsch) – von seiner Zeit bei den Navy SEALs bis zu den geheimen Operationen der CIA. Der Spionagethriller thematisiert die Schattenseiten moderner Kriegsführung und deren menschliche Konsequenzen. Chris Pratt kehrt ebenfalls in seiner Rolle als James Reece zurück. Doch wie sieht der Episodenfahrplan aus?