"Terminal List: Dark Wolf": Wie viele Folgen, wann ist Finale?
Nach dem weltweiten Erfolg der Serie The Terminal List kehrt Dark Wolf zurück in dieselbe Welt. Wie ist der Episodenfahrplan?
Co-kreiert vom New-York-Times-Bestsellerautor Jack Carr erzählt die neue Prime-Video-Serie "The Terminal List: Dark Wolf" die Vorgeschichte der Figur Ben Edwards (Taylor Kitsch) – von seiner Zeit bei den Navy SEALs bis zu den geheimen Operationen der CIA. Der Spionagethriller thematisiert die Schattenseiten moderner Kriegsführung und deren menschliche Konsequenzen. Chris Pratt kehrt ebenfalls in seiner Rolle als James Reece zurück. Doch wie sieht der Episodenfahrplan aus?
Wie viele Folgen hat "Terminal List: Dark Wolf"?
Die erste Staffel der Action-Serie umfasst insgesamt 7 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die Serie startet am 27. August 2025 auf Amazon Prime Video mit drei Folgen. Danach erscheint immer mittwochs je eine weitere Episode, wodurch sich folgender Episodenfahrplan ergibt:
- 27. August: Folgen 1 ("Lang lebe die Bruderschaft") + Folge 2 ("Bewährungsprobe") + Folge 3 ("Die Erbärmlichkeit des Krieges")
- 3. September: Folgen 4 ("Codename: Schäfer")
- 10. September: Folgen 5 ("In einem anderen Leben")
- 17. September: Folgen 6 ("Bauern und Könige")
- 24. September: Folgen 7 ("Allein gegen alle") (Finale)