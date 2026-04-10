"The Testaments: Die Zeuginnen": Wie viele Folgen, wann Finale?

"The Testaments: Die Zeuginnen" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und erzählt eine dramatische Coming-of-Age-Geschichte“, die in Gilead spielt. Die Serie auf Disney+ setzt also "The Handmaid’s Tale" fort. Im Mittelpunkt stehen zwei Teenagerinnen: die pflichtbewusste Agnes und Daisy, die neu von außerhalb Gileads kommt. Während sie sich durch die prunkvollen Hallen von der Tante-Lydia-Schule für zukünftige Ehefrauen bewegen – einem Ort, an dem Gehorsam mit brutalen Methoden und immer mit göttlicher Rechtfertigung eingeprägt wird – wird ihre Verbindung zum Katalysator, der ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf den Kopf stellt. Wie sieht der Episodenfahrplan aus?