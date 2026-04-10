"The Testaments: Die Zeuginnen": Wie viele Folgen, wann Finale?
"The Testaments: Die Zeuginnen" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und erzählt eine dramatische Coming-of-Age-Geschichte“, die in Gilead spielt. Die Serie auf Disney+ setzt also "The Handmaid’s Tale" fort. Im Mittelpunkt stehen zwei Teenagerinnen: die pflichtbewusste Agnes und Daisy, die neu von außerhalb Gileads kommt. Während sie sich durch die prunkvollen Hallen von der Tante-Lydia-Schule für zukünftige Ehefrauen bewegen – einem Ort, an dem Gehorsam mit brutalen Methoden und immer mit göttlicher Rechtfertigung eingeprägt wird – wird ihre Verbindung zum Katalysator, der ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf den Kopf stellt. Wie sieht der Episodenfahrplan aus?
Wie viele Folgen hat "The Testaments: Die Zeuginnen"-Staffel 1?
Die Horrorthriller-Serie wird insgesamt 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Es geht - mit gleich drei Folgen - los am 8. April exklusiv auf Disney+. Danach folgt wöchentlich jeweils mittwochs eine weitere. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 8. April 2026: Episode 1 ("Precious Flowers")
- 8. April 2026: Episode 2 ("Perfect Teeth")
- 8. April 2026: Episode 3 ("Daisy")
- 15. April 2026: Episode 4 ("Green Tea")
- 22. April 2026: Episode 5
- 29. April 2026: Episode 6
- 6. Mai 2026: Episode 7
- 13. Mai 2026: Episode 8
- 20. Mai 2026: Episode 9
- 27. Mai 2026: Episode 10 (Finale)