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"The Testaments: Die Zeuginnen": Wie viele Folgen, wann Finale?

Chase Infiniti in ihrer Serienrolle
Franco Schedl
Franco Schedl
10.04.26, 14:09
"The Handmaid’s Tale" geht mit einer Spin-off-Serie weiter. Atwood liefert wieder die Vorlage. Wie ist der Episodenfahrplan?

"The Testaments: Die Zeuginnen" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und erzählt eine dramatische Coming-of-Age-Geschichte“, die in Gilead spielt.  Die Serie auf Disney+ setzt also "The Handmaid’s Tale" fort. Im Mittelpunkt stehen zwei Teenagerinnen: die pflichtbewusste Agnes und Daisy, die neu von außerhalb Gileads kommt. Während sie sich durch die prunkvollen Hallen von der Tante-Lydia-Schule für zukünftige Ehefrauen bewegen – einem Ort, an dem Gehorsam mit brutalen Methoden und immer mit göttlicher Rechtfertigung eingeprägt wird – wird ihre Verbindung zum Katalysator, der ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf den Kopf stellt.  Wie sieht der Episodenfahrplan aus?

"The Testaments": Wie gut ist "The Handmaid's Tale"-Sequel?

Wie viele Folgen hat "The Testaments: Die Zeuginnen"-Staffel 1?

Die Horrorthriller-Serie wird insgesamt 10 Episoden umfassen.

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Es geht - mit gleich drei Folgen - los am 8. April exklusiv auf Disney+. Danach folgt wöchentlich jeweils mittwochs eine weitere. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:

  •  8. April 2026: Episode 1 ("Precious Flowers")
  • 8. April 2026: Episode 2 ("Perfect Teeth")
  • 8. April 2026: Episode 3 ("Daisy")
  • 15. April 2026: Episode 4 ("Green Tea")
  • 22. April 2026: Episode 5
  • 29. April 2026: Episode 6
  • 6. Mai 2026: Episode 7
  • 13. Mai 2026: Episode 8
  • 20.  Mai 2026: Episode 9
  • 27.  Mai 2026: Episode 10 (Finale)
Franco Schedl, film.at, fs