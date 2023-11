Wer "Die drei ???" oder "Die Pfefferkörner" mag, wird bei diesem Detektivfilm mitfiebern. Denn in "Thabo - Das Nashorn-Abenteuer" (ab 10.11. im Kino) taucht so einiges auf, was ein spannender Nachwuchs-Verbrecher-Film braucht: ein ungelöster Kriminalfall, eine Spurensuche mit vielen Fußabdrücken und Schuhen dazu, falsche Verdächtige - und natürlich etwas lahme Polizisten, welche die Hilfe von mutigen Kindern benötigen, um den Fall zu lösen.

Das Kinderabenteuer knüpft an die gleichnamige Buchvorlage von Kirsten Boie an. Die Geschichte spielt im Dorf Hlatikulu im südlichen Afrika, wo nach Ansicht des elfjährigen Thabo (Litlhonolofatso Litlhakanyane) nichts los ist. Doch dann wird im angrenzenden Naturreservat ein Nashorn getötet und das Horn abgesägt. Das ist Thabos Chance, sich als Detektiv zu beweisen. Zusammen mit der aus Deutschland angereisten Emma (Ava Skuratowski) und anderen Kindern macht er sich auf die Suche nach dem Verbrecher.

Hier ist der Trailer: