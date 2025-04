Susan Sideropoulos moderiert ZDF-Format "That's My Style"

Die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin Susan Sideropoulos (44) ist bald wieder auf den TV-Bildschirmen zu sehen - allerdings in einem ganz anderen Format als früher. Die Schauspielerin wird ab Mitte Juni für das ZDF die neue Umstyling-Serie "That's My Style" moderieren. Darin bekommen die Kandidatinnen und Kandidaten professionelle Mode- und Styling-Profis zur Seite gestellt, um einen neuen passenderen Look zu kreieren.

Das ist das Modeexperten-Team Mit dabei sind neben Sideropoulos als Moderatorin die Designerin Marina Hoermanseder, Kreativ-Berater Axel Surendorf, Influencerin und Modebloggerin Swaantje Taube sowie die Stylisten Mads Roennborg und Konstantinos The Stylist. Von den Experten dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Typberatung und Styling-Vorschläge erwarten. Sie beraten nicht nur die teilnehmenden Personen in der Show, sondern geben nebenbei im Format auch noch Infos zu den Trends der Saison, erklären Hintergründe zu Materialien und der Herstellung der Kleidungsstücke. Am Ende muss die Person, die sie beraten haben, dann mit einer Kaufentscheidung aus der eigenen Tasche entscheiden, welcher Look das Rennen macht.

Wann ist "That's My Style" zu sehen? Insgesamt veröffentlicht das ZDF ab 15. Juni sechs Folgen von "That's My Style". Im Free-TV laufen die Folgen bis 20. Juli immer sonntags um 14.55 Uhr im ZDF. Vorab sind sie bereits freitags ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek und in der ZDF-App abrufbar. Die erste Folge geht zum Streamen am Freitag, den 13. Juni, online.