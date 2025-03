"The 50"-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann ist Finale?

Auf Einladung des mysteriösen Spielleiters – dem Löwen – kämpfen in Staffel 2 von "The 50" auf Amazon Prime Video erneut 50 Reality-Stars in einem spektakulären Schloss um den Jackpot für eine:n ihrer Follower:innen. Der Jackpot startet mit 50.000 Euro – diese Summe kann sich bis zum Finale jedoch noch drastisch verändern. Doch wann ist dieser Zeitpunkt gekommen? Wir verraten euch, in welchem Zeittakt die Folgen veröffentlicht werden.