"The Agency" basiert auf dem französischen Erfolgsdrama "Le Bureau des Legendes" und versetzt Michael Fassbender als ehemaligen Undercover-CIA-Agenten in höchste Bedrängnis. Einen kleinen Vorgeschmack bietet der Trailer zu Serie , die auf Paramount+ zu sehen sein wird:

Worum geht es in "The Agency"?

Martian (Fassbender), ein verdeckter CIA-Agent, muss sein Undercover-Leben aufgeben und zur Londoner CIA-Station zurückkehren. Als die Liebe, die er hinter sich lassen musste, wieder in sein Leben tritt, entflammt die Romanze erneut. Seine Karriere, seine wahre Identität und seine Mission werden gegen sein Herz ausgespielt, was beide in ein tödliches Spiel internationaler Intrigen und Spionage stürzt.

In weiteren Rollen zu sehen sind Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris und Richard Gere. Dominic West und Hugh Bonneville haben Gastauftritte.

Weitere Eindrücke vermittelt das folgende Featurette-Video: