Star-Besetzung für das nächste Filmprojekt von Edward Berger: Mit dem irischen Schauspieler Colin Farrell werde der Oscar-prämierte Regisseur ("Im Westen nichts Neues") den Roman "The Ballad of a Small Player" verfilmen, teilte der Streamingdienst Netflix am Dienstag (Ortszeit) mit. Der Drehbeginn ist für diesen Sommer in Asien geplant.

Laut der Mitteilung liefert der Brite Rowan Joffe ("The American") das Skript. Vorlage ist der Roman des britischen Reisereporters und Schriftstellers Lawrence Osborne, der seit vielen Jahren in Asien lebt und über die dortige Kultur geschrieben hat.