The Beekeeper 2 - Trailer zeigt wilden Statham

Nach dem sensationellen weltweiten Erfolg des ersten „Beekeeper“-Teils meldet sich Jason Statham nun endlich mit der heiß erwarteten Fortsetzung zurück: „The Beekeeper 2“ wird für alle Fans stahlharter Action im unverwechselbaren Statham-Style ein Must-See zum Jahresauftakt 2027. Zur Einstimmung der Trailer :

Worum geht es in „The Beekeeper 2“?

Nach den Ereignissen des ersten Teils wird Adam Clay (Jason Statham) zum meistgesuchten Mann des Landes. Er muss erneut eingreifen, als seine frühere Organisation – die Beekeepers – korrumpiert wird. Um die Präsidentin der USA vor den abtrünnigen Agenten seiner eigenen ehemaligen Einheit zu schützen, stellt sich Clay gegen die Organisation, die ihn einst ausgebildet hat.

Neben Statham kehren auch Jeremy Irons („Zack Snyder’s Justice League“) als Wallace Westwyld, Emmy Raver-Lampman („The Umbrella Academy“) als FBI-Agentin Verona Parker, Bobby Naderi („Bright“) als ihr Partner Agent Matt Wiley und Jemma Redgrave („Doctor Who“) als US-Präsidentin Jessica Danforth in ihre Rollen zurück. Neu mit dabei sind Pom Klementieff („Guardians of the Galaxy“), Yara Shahidi („Grown-ish“) und der Profi-Wrestler und Schauspieler Adam Copeland („Vikings“).

„The Beekeeper 2“ startet am 14. Jänner 2027 in unseren Kinos.