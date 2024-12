Am 12. Januar 2025 startet die neue Staffel von "The Biggest Loser" in Sat.1 . Insgesamt 1 4 neue Folgen werden immer sonntags am Vorabend um 17:45 Uhr ausgestrahlt. Bei Joyn sind die Episoden bereits eine Woche früher verfügbar. Diesmal kann man 14 Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg in ein gesünderes Leben begleiten.

Diese Änderungen bringt die 17. Staffel

Wie schon in diesem Jahr sind auch in der kommenden Staffel Ramin Abtin (52) und Dr. Christine Theiss (44) als Coaches dabei. Allerdings gibt es diesmal eine bedeutende Änderung: Die Trainer betreuen keine festen Teams mehr. "Statt in Teams treten dieses Jahr alle Kandidaten als Einzelkämpfer an. Jeder kämpft für sich!", zitiert die Pressemitteilung die ehemalige Kickboxweltmeisterin Theiss.

Schauplatz der Abnehmreise ist erneut die griechische Insel Naxos. Dort sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über sich selbst hinauswachsen und zum Wohle ihrer Gesundheit abnehmen. Knapp zwei Tonnen Ausgangsgewicht bringen alle zusammen mit auf die Waage, erklärt der Sender. Der Schwerste ist Toni mit 175,9 Kilo. "Das ist die letzte Chance in meinem Leben, um richtig abzunehmen", betont er gemäß Pressemitteilung.

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" lief erstmals 2009 in Sat.1. In der Show versuchen übergewichtige Kandidatinnen und Kandidaten, durch gezielte Sportprogramme und eine angepasste Ernährung so viel Gewicht wie möglich zu verlieren. Wer in der Woche am wenigsten abnimmt, läuft Gefahr, die Sendung verlassen zu müssen. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt hingegen ein Preisgeld von 50.000 Euro.