"The Bride": So sieht Christian Bale als Frankensteins Monster aus

Auch andere Filme über Frankenstein in Pipeline

Für Gyllenhaal ist "The Bride" erst die zweite Arbeit als Filmregisseurin. Ihr Debüt hatte sie 2021 mit dem Drama "Frau im Dunkeln" gefeiert, der Film wurde für drei Oscars nominiert, darunter auch Jessie Buckley in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin". Bei der erneuten Zusammenarbeit für "The Bride" hat sie sich nun zur Hauptdarstellerin gemausert.

Eine interessante Randnotiz: "The Bride" ist nicht der einzige Film über Frankenstein, der sich derzeit in der Mache befindet. Auch "Pans Labyrinth"-Regisseur Guillermo del Toro (59) arbeitet an seiner Version des Stoffes - für Netflix. Darin wird "Saltburn"-Durchstarter Jacob Elordi (26) als das missverstandene Filmmonster zu sehen sein, auch Oscar Isaac (45) und Christoph Waltz (67) wirken mit. Ein geplantes Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.