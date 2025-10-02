Kann ein Film über Jesus mit Grusel-Elementen funktionieren? Das wird sich am 14. November zeigen, wenn der Horror-Streifen "The Carpenter's Son" in den US-Kinos anläuft. Darin ist der Oscarpreisträger Nicolas Cage (61) als biblische Figur Josef zu sehen. Nun ist auch der erste Trailer online.

Dämonische Macht sucht Jesus heim

"A Quiet Place"-Star Noah Jupe (20) und Musikerin FKA Twigs (37) schlüpfen jeweils in die Rollen von Jesus und Maria. Isla Johnston (18) verkörpert Satan. Lotfy Nathan (36) zeichnet für Drehbuch und Regie verantwortlich. Ein deutscher Starttermin ist noch unbekannt.

Der Film erzählt die Geschichte von Josef, Maria und Jesus, die sich nach Jahren der Bedrohung in einem Dorf niederlassen. Der Frieden währt nicht lange, als eine mysteriöse Person auf Jesus trifft. Sie verleitet ihn dazu, die strengen Regeln seines gläubigen Vaters zu missachten. Als brutale und unerklärliche Ereignisse eintreten und Jesus schreckliche Visionen der Zukunft heimsuchen, erkennt Josef, dass eine dämonische Macht am Werk ist.