Psychothriller

"The Clearing" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Krimiautor J.P. Pomare. Der Psychothriller wurde von realen Sekten in Australien inspiriert. Die Hauptrolle wird von "Warm Bodies"-Star Teresa Palmer gespielt. An ihrer Seite sind unter anderem Miranda Otto, Guy Pearce und Hazem Shammas zu sehen.

Wann erscheint "The Clearing"?

"The Clearing" besteht aus acht Episoden und erscheint in Österreich am 24. Mai auf Disney+.