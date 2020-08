"The Climb"-Regisseur im Interview: "Die Emotionen mussten echt sein"

Wie schaut bei einem Film der fast ausschließlich aus Plansequenzen besteht der Schnittprozess aus?

Im Schnittraum verbrachten wir die meiste Zeit damit den richtigen Take auszuwählen. Manchmal versuchten wir unterschiedliche Aufnahmen miteinander zu verknüpfen, was uns aber nur in wenigen Fällen gelang. Durch die Plansequenzen konnten wir entweder nur später in Szenen einsteigen oder sie früher beenden. Einige Szenen waren in drei Akten aufgebaut aber im Schnittprozess haben wir gemerkt, dass der Schluss einer Szene gar nicht mehr so notwendig war. Manchmal haben wir die Szenen am Ende gekürzt, um eine gewisse Spannung für die nächste Episode aufzubauen. Bildtechnisch waren wir durch die Plansequenzen sehr eingeschränkt, aber wir konnten sehr viel in der Tongestaltung ausprobieren. Wir fügten Witze hinzu, nahmen Sätze weg und bauten für das Chaos außerhalb des Bildes eine passende Tonkulisse.

Wie oft habt ihr die einzelnen Szenen gedreht?

Es war unterschiedlich. Bei der Eröffnungsszene waren es 21 Versuche. Bei der Weihnachtsszene 13 und im Krankenhaus 36.