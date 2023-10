Himmel oder Hölle

“The Creator” lässt das Publikum mit einigen offenen Fragen zurück. Ein Thema, das sich durch den ganzen Film zieht, ist der Glaube an ein erlösendes Himmelreich. Joshua hat zu Alphie bereits gesagt, dass er nicht in den Himmel kommen werde, da er nicht gut sei. Das hat vor allem mit seinem schlechten Gewissen zu tun, da er seine Frau und die KI mit seiner Arbeit als Spitzel verraten hat. Am Ende des Filmes schickt er Alphie zurück auf die Erde und sagt, dass er nun doch in den Himmel kommen werde. Der Grund dafür ist seine eigene Aufopferung für die KI und die damit einhergehende Rettung von Alphie.

Das letzte Bild von ihm ist jenes, in dem er mit Maya auf einem Feld steht. Es symbolisiert die elysischen Felder, wie sie in Homers “Odyssee” beschrieben werden. Es ist ein paradiesisches Bild, das den beiden die Unsterblichkeit verspricht. Dabei ist Maya nur eine Illusion, da Generälin Howell sie auf eine Festplatte gespeichert hat und diese nun für wenige Sekunden auf Nomad wieder zum Leben erweckt wurde.