Weiter erklärte die anonyme Quelle der "Sun" zu "The Crown": Ein Film oder andere Specials bedeuteten, "dass die Macher viel flexibler sind, was Zeit und Themen angeht". Man könne "ein Prequel liefern, das sich vielleicht auf die Abdankungskrise in den 1930er Jahren konzentriert". Außerdem bestehe die Möglichkeit, so der Insider, "die Royals des 21. Jahrhunderts noch einmal zu beleuchten und sich vielleicht darauf zu konzentrieren, wie Harry Meghan traf und sich mit William überwarf".