"The Crown": Netflix will skandalöses Diana-Interview verwenden

Wie eine Quelle gegenüber "The Sun" verriet, soll Netflix in der kommenden fünften Staffel von "The Crown" genau dieses Interview in einer Folge integrieren. "Die MacherInnen von 'The Crown' sehen das Interview als den Schlüsselmoment der fünften Staffel", erklärt die Quelle. Offenbar soll die stürmische Ehe zwischen Charles und Diana aufgearbeitet werden.

Das dürfte dem britischen Königshaus wohl eher nicht gefallen: Wie Prinz William in seinem Statement im Mai 2021 nach den Vorwürfen forderte, sollte das Interview niemals wieder gezeigt werden, da es zu Dianas "Furcht, Paranoia und Isolation" beigetragen habe.

Die fünfte Staffel von "The Crown" soll voraussichtlich im November 2022 auf Netflix erscheinen.