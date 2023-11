Staffel sechs von "The Crown" ist da. Die Netflix-Serie wird darin in den ersten vier neuen Folgen die Zeit rund um den Unfalltod von Prinzessin Diana (1961-1997) nacherzählen. Prinz Harry (39) wird sich die neuen Folgen angeblich ansehen, sein Bruder Prinz William (41) dagegen nicht, wie "The Telegraph" berichtet.

Prinz Harry hatte im Januar selbst verraten, dass er sich "The Crown" ansieht. In der "The Late Show with Stephen Colbert" sagte er damals: "Ja, ich habe einiges von 'The Crown' gesehen." Anschließend scherzte er, dass er beim Schauen der Serie einen Faktencheck unterziehe.

"The Telegraph" berichtet nun unter Berufung auf eine dem Prinzen angeblich nahestehende Quelle, dass sich Freunde die neuen Folgen, in denen es um Dianas Tod gehe, "vielleicht zuerst ansehen werden, um ihn vor allem zu bewahren, was er vielleicht nicht sehen möchte".