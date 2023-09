Hintergründe zu "The Curse"

Mit an Bord ist in einer weiteren Hauptrolle Benny Safdie ("Oppenheimer"). In Gastrollen zu sehen sein werden Corbin Bernsen ( "Psych") und Barkhad Abdi ( "Captain Phillips"). "The Curse" ist ein genreübergreifende Serie und umfasst Komödie, Parodie, Horror, sowie Drama.