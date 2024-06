Bette Midler (78) will noch einmal heiraten - wenn auch nur im Film. In "The Fabulous Four" spielt die Showbiz-Veteranin eine Witwe, die noch einmal vor den Altar treten möchte - nur zwei Monate nach dem Tod ihres Mannes. Für die Hochzeit spannt sie ihre drei besten Freundinnen aus College-Zeiten als Brautjungfern ein. Die müssen sich für die Reise zur Hochzeit in Key West, Florida, neu zusammenraufen. Nun ist der erste Trailer zu der Komödie erschienen.