The Fall and Rise of Reggie Dinkins: Comedyserie mit Radcliffe

Ein gefallener Football-Star mit einem gewagten Comeback: das ist die kürzeste Inhaltsangabe zur neuen Comedyserie "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" , deren erste Staffel bereits im Jänner 2026 auf Sky startet. Die Besetzung kann sich jedenfalls sehen lasse.

Worum geht es in "The Fall and Rise of Reggie Dinkins"

Der in Ungnade gefallene ehemalige Footballstar Reggie Dinkins (Tracy Morgan) hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Image mit Hilfe des preisgekrönten Filmemachers Arthur Tobin (Daniel Radcliffe) wiederherzustellen. Um die Bewunderung seiner Fans und den Respekt seiner Familie zurückzugewinnen, muss Reggie sich auch den Geistern seiner Vergangenheit stellen.

ie Serie verfügt über weiteres Staraufgebot mit Erika Alexander, Bobby Moynihan, Precious Way und Jalyn Hall.