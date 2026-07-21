Ein steiniger Weg auf der Suche nach sich selbst und zur Bewältigung einer schwierigen Phase. Die Dramaserie „The Five Star Weekend“ folgt Hollis Shaw (Jennifer Garner), einer berühmten Köchin und Bestseller-Autorin, die für ihre ausgezeichneten Rezepte, ihren herausragenden Geschmack und ihre herzliche Art bekannt ist. Doch dann beginnt die heile Fassade zu bröckeln. Zur Einstimmung hier gleich der Trailer :

Darum geht es in „The Five Star Weekend“

Nachdem Shaw einen niederschmetternden Verlust verarbeitet und nicht mehr in der Lage ist, weiterzumachen wie bisher, zeigt der Tod die Risse in Hollis’ scheinbar perfektem Leben auf: ihre angespannte Ehe, ihre komplizierte Beziehung zu ihrer Tochter und ihren wachsenden Drang nach Anerkennung durch ihre Fans. Um ihre Trauer zu überwinden und wieder zu sich selbst zu finden, beschließt Hollis, ein besonderes Wochenende in ihrem Haus auf Nantucket zu veranstalten. Sie lädt drei Freundinnen aus verschiedenen Lebensabschnitten ein: aus ihrer Kindheit, ihren Zwanzigern, ihren Dreißigern und einen fünften Überraschungsgast. Vor der Kulisse einer luxuriösen Küstenlandschaft werden die Gäste auf eine Weise wachsen, die sie sich nie hätten vorstellen können – während Grenzen überschritten und Geheimnisse ans Licht gebracht werden …

Alle acht Episoden von „The Five Star Weekend“ sind ab 25. Juli auf Sky und dem Streamingdienst Sky X zum Abruf verfügbar. Die lineare Ausstrahlung auf Sky Atlantic erfolgt am 25. und 26. Juli jeweils ab 20:15 Uhr mit je vier Episoden pro Abend.