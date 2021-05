Rückkehr möglich

Wenige Wochen nach Cavanaghs Instagram-Beitrag brach die Corona-Pandemie aus und die Dreharbeiten zur sechsten Staffel mussten eingestellt werden. Seine Handlungsstränge wurden in die siebente Staffel eingewoben und fanden in Episode drei ihr Ende. Auch wenn nun das Ende von Cavanagh und Valdes garantiert scheint, deutete Showrunner Eric Wallace an, dass er auch in Episode neun und zehn einen Auftritt haben könnte.

"Tom und Carlos waren ein integraler Bestandteil der letzten sieben Staffeln und wir werden sie sehr vermissen. Beide sind sehr talentiert und haben Charaktere erschaffen, die auf der ganzen Welt geliebt werden, weshalb wir die Tür für mögliche Auftritte in der Zukunft offen halten wollen“, so Wallace.

Nach dem Ausscheiden von Cavanagh und Valdes bleiben nur noch Grant Gustin, Candice Patton und Danielle Panabaker vom originalen Ensemble übrig. Gustin wurde bereits für eine achte Staffel verlängert, während Patton und Panbaker gerade über neue Verträge verhandeln. Eine achte Staffel wurde jedoch bereits bestätigt.