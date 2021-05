"The Forever Purge"-Trailer: Verbrechen als Dauerzustand

Radikale Bewegung

Darum geht es: In den USA der nahen Zukunft wurde die berüchtigte Mauer an der Grenze zu Mexiko erfolgreich errichtet. Noch immer findet jedes Jahr die Purge-Aktion – die "Säuberung" – statt: Eine Nacht lang sind alle Verbrechen erlaubt. Doch während selbst deren flammendste Befürworter glauben, dass die wahren Werte verloren gegangen sind, formiert sich mit der Bürgerwehr "Forever Purge" eine brandgefährliche radikale Bewegung. Ihr Plan ist es, die Regierung zu stürzen und ein Amerika zu erschaffen, in dem die Purge zum Dauerzustand wird und das Verbrechen regiert.

Trailer-Tweets

Auf Twitter sind die Fan-Reaktionen bereits sehr zahlreich.

Da wird zum Beispiel der Stilmix aus Horror und Western als aufregend empfunden: