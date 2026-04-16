"The Furious"-Trailer: Neue Martial-Arts-Sensation

Für Fans von "The Raid" brechen herrlich blutige Zeiten an, denn nun kommt der Action-Kracher "The Furious" von Regisseur Kenji Tanigaki, der u. a. bei "City of Darkness" und den gefeierten "Rurouni Kenshin"-Manga-Realverfilmungen für die Stunts verantwortlich zeichnete. Welcher Martial-Arts-Wahnsinn uns erwartet, zeigt bereits eindrucksvoll der Trailer :

Worum geht es in " The Furious"?

Nachdem seine Tochter von einem skrupellosen Verbrechersyndikat entführt wird und die korrupte Polizei untätig bleibt, nimmt Wang Wei (Xie Miao) ihre Rettung selbst in die Hand. Auf seiner Suche trifft er auf den kompromisslosen Journalisten Navin (Joe Taslim), der seit dem mysteriösen Verschwinden seiner Frau einen persönlichen Feldzug gegen das Netzwerk führt. Getrieben von Verlust und Vergeltung geraten die beiden Männer in einen brutalen Strudel der Gewalt – und stellen sich einer übermächtigen Organisation, die keine Zeugen hinterlässt.