Guy Ritchies „The Gentlemen“ ist zurück und damit eine neue Ära der galanten Verbrechen! Nach dem weltweiten Erfolg der ersten Staffel wird die Serie mit Theo James und Kaja Scodelario am 3. September 2026 mit acht neuen Folgen in Staffel 2 fortgesetzt. Während Staffel1 Eddies (Theo James) rasante Entwicklung vom Aristokraten zum Drogenboss zeigte, haben er und seine Komplizin Susie (Kaja Scodelario) in der neuen Staffel die Geschäfte in Großbritannien bereits fest im Griff und streben nun ein neues Ziel an. Welches das ist, verrät bereits der Teaser-Trailer :

Worum geht es in „The Gentlemen“-Staffel 2?

Es ist ein Jahr her, dass sich Eddie und Susie zusammengetan haben, um in Bobbys kriminellem Imperium zusammenzuarbeiten. Während sie die Expansion ihres Unternehmens vorantreiben, scheinen die Entscheidungen, die Bobby trifft, immer unvernünftiger zu werden. Jetzt liegt es an Eddie und Susie, einzugreifen, oder sie riskieren, alles zu verlieren.

Ungezügelter Ehrgeiz endet in den wenigsten Fällen gut, denn es dauert nicht lange, bis die Mafia auf die britischen Newcomer aufmerksam wird – und ein neuer Revierkampf entbrennt.

Für die acht neuen Folgen stoßen zum Cast hinzu: Hugh Bonneville (I Came By, Downton Abbey), Benjamin Clementine (Dune: Part One, Blitz), Benedetta Porcaroli (Der Leopard, Amanda), Michele Morrone (Another Simple Favour, The Housemaid), Sergio Castellito (The Star Maker, Konklave), Amra Mallassi (Dune: Part Two, Hijack), Tyler Conti (Tell Me Everything, Safe) und Maya Jama.