"The Handmaid's Tale": Alles, was wir über die 5. Staffel wissen

Bewährtes Ensemble

Über den Inhalt der fünften Staffel ist noch nichts bekannt, außer, dass die Handlungsstränge der vierten Staffel, die erst am 10. Dezember abgedreht wurde, fortgesetzt werden. Im Gegensatz zu den bisherigen Staffeln wurden nur zehn statt 13 Episoden produziert, wie viele Folgen es in Staffel 5 geben wird, ist noch unklar.

Es steht jedoch fest, dass der Hauptcast wieder mit an Bord sein wird. In Staffel 4 stoßen Mckenna Grace (The Haunting of Hill House) als die junge Frau des Commanders, Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) als Moiras Freundin Wiley und Reed Birney (House of Cards) als Bewohnerin von Gilead zum Cast dazu.