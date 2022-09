"The Handmaid's Tale": Staffel 6 und Spin-off geplant

Geschichte "so relevant wie eh und je"

"Es war eine wahre Ehre, die Geschichte von Margaret Atwoods bahnbrechendem Roman und seiner erschreckend relevanten Welt zu erzählen, und wir freuen uns sehr, den Zuschauern eine sechste und letzte Staffel zu bringen", sagte Miller in einer Erklärung. Weiter weist er darauf hin, dass die Geschichte "leider während ihres gesamten Laufs so relevant wie eh und je geblieben ist".

Am 14. September feiert die fünfte Staffel von "The Handmaid's Tale" Premiere auf Hulu. Ab November gibt es die neuen Folgen dann auch in Deutschland via MagentaTV zu sehen.