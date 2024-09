"The Icon League Matchday“: Jeden Montag live auf Pluto TV

Ab 9. September heißt es bei Pluto TV jeden Montag um 18.00 Uhr "The Icon League Matchday". Der führende, kostenlose TV-Channel-Streamingdienst überträgt sieben Spiele aus dem Düsseldorfer Castello live auf dem exklusiven Pluto TV Sender "The Icon League" in Österreich, Deutschland und der Schweiz – ohne vorherige Anmeldung via der Pluto TV App auf TV, Tablet oder Handy. Insgesamt werden an 13 Spieltagen 104 Matches gespielt.