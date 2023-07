"The Kardashians"-Staffel 4: Trailer und Starttermin auf Disney+

"Viel mehr Drama"

"Mehr Spaß, mehr Familie. [...] Und so viel mehr Drama", soll in den Episoden der vierten Staffel geboten werden. Also genau das, was sich die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Format wohl erhoffen dürften.

Nachschub zu produzieren dauert bei anderen Shows teils Jahre, bei den Kardashians müssen die Fans nur wenige Wochen auf weitere Inhalte warten. Die dritte Staffel war erst im Mai 2023 angelaufen.

In Österreich sind die Folgen über den Streamingdienst Disney+ abrufbar. Die vierte Staffel von "The Kardashians" wird ab dem 28. September zu sehen sein. Neue Folgen erscheinen danach immer donnerstags.