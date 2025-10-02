Kim Kardashian (44) hat bereits Erfahrungen mit Stalkern machen müssen und wurde vor neun Jahren in Paris überfallen. Jetzt erweckt ein Trailer zur Reality-Show "The Kardashians" den Anschein, dass ihr jemand aus ihrem engeren Umfeld nach dem Leben trachtet. In der neuen, siebten Staffel - in Österreich und Deutschland ab dem 23. Oktober bei Disney+ abrufbar - erzählt Kardashian offenbar davon.

Kim Kardashian: Von Räubern und Auftragskillern

Zunächst geht es in dem Trailer zu den kommenden Folgen aber um den aufsehenerregenden Überfall auf Kim Kardashian in Paris im Jahr 2016. Die Täter hatten sie gefesselt, mit einer Waffe bedroht und Schmuck im Wert von geschätzten neun Millionen Euro erbeutet. Ein Gericht hatte im Mai, Kardashian war vor Ort in der französischen Hauptstadt, zwei Angeklagte freigesprochen und acht verurteilt.

An anderer Stelle deutet Kardashian an, dass jemand sie ermorden lassen möchte oder dass sie in der Vergangenheit in Gefahr war. Sie habe von "Ermittlern" einen Anruf bekommen, erzählt die 44-Jährige. "Jemand, der mir sehr nahe steht, hat einen Killer auf mich angesetzt", sagt sie daraufhin. Sie habe schreckliche Angst. Kardashian erklärt aber auch: "Ich bin froh, dass es vorbei ist."

Weil die einzelnen Szenen aus dem Zusammenhang gerissen sind, wird nicht klar, ob sie tatsächlich von sich spricht oder vielleicht nur über eine Rolle, denn kurz zuvor geht es in dem Trailer auch um eine neue Serie - offenbar um das Anwaltsdrama "All's Fair", da in dem Clip unter anderem die darin mitspielenden Glenn Close (78) und Sarah Paulson (50) zu sehen sind. Auch ist unklar, ob die Gefahr womöglich längst gebannt ist oder ob Kardashian womöglich auch von Gedanken sprechen könnte, die sie während des Überfalls in Paris hatte.

Spätestens mit dem Erscheinen der neuen Folgen dürfte aufgelöst werden, worum es genau geht - und ob die Szenen vielleicht nur geschickt geschnitten wurden, um eine Bedrohung zu suggerieren.