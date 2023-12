"The Kitchen"-Trailer: Regiedebüt von Daniel Kaluuya auf Netflix

Daniel Kaluuya zeichnet sich in seinen diversen Rollen ("Get Out", "Judas and the Black Messiah", "Nope") durch seine Vielseitigkeit, intensive Darstellung und die Fähigkeit, tiefgründige Charaktere glaubwürdig zum Leben zu erwecken, aus. Der mit dem Oscar-prämierte Schauspieler begibt sich nun auch für Netflix hinter die Kamera. Bei "The Kitchen" feiert er sein Regiedebüt.