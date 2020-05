„The Last Dance“: Mehr als nur eine Basketball-Doku auf Netflix

Trotz der großen Beliebtheit hat es der Basketballsport in Europa nie in den Mainstream geschafft. In den USA entstand eine ganze Industrie rund um den Court und kein anderer Spieler prägte den Sport so sehr wie Michael Jordan. Die Netflix Doku „The Last Dance“ wirft einen Blick auf seinen Werdegang und den Erfolg der Chicago Bulls in den 90er Jahren. Am 19. April erschienen die ersten beiden Teile der Serie. Im Wochentakt werden zwei weitere Folgen veröffentlicht, wobei man jetzt sechs der insgesamt zehn Episoden streamen kann. Das Finale erscheint am 18. Mai.

Ikone