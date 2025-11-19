Der Kopf hinter der legendären Videospielreihe, der auch sozusagen der Vater der Nintendo-Games um den ikonischen Mario ist, hat zudem erste Bilder der kommenden Verfilmung geteilt. Diese zeigen die Hauptdarstellerin und den Hauptdarsteller vor einer weiten, grünen Landschaft. Der Dreh läuft laut Miyamoto und man befinde sich wie geplant "auf Kurs" für eine Veröffentlichung des Films am 7. Mai 2027. Das Filmstudio Sony Pictures bestätigt auf Instagram ebenso, dass der Dreh begonnen hat.

Die Arbeit zu einem Filmprojekt, auf das sich viele Fans von Videospielen freuen dürften, befindet sich derzeit in vollem Gange. Aktuell wird eine Realverfilmung von "The Legend of Zelda" gedreht. Das hat Shigeru Miyamoto (73), seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter der Videospielbranche, auf dem X-Account von Nintendo öffentlich gemacht.

Bo Bragason oder Hunter Schafer?

Die Hauptrollen in der "The Legend of Zelda"-Verfilmung übernehmen zwei noch eher unbekannte Jungschauspieler. Der Brite Benjamin Evan Ainsworth (17) wird zur realen Version von Spielheld Link, die ebenfalls britische Schauspielerin Bo Bragason (21) verkörpert die Namensgeberin der Reihe: Prinzessin Zelda.

Dass die beiden für diese Rollen gecastet wurden, hat Miyamoto bereits im Sommer zum Unmut mancher Fans mitgeteilt. Zuvor war vielerorts spekuliert worden, dass die aus dem Serien-Hit "Euphoria" bekannte Hunter Schafer (26) Zelda spielen würde. Aktuell gibt es weitere Spekulationen zum Cast. Fans wollen laut Medienberichten in inoffiziellen Aufnahmen aus Neuseeland erkannt haben, dass Dichen Lachman (43) mitspielen könnte. Dies wurde bislang nicht bestätigt. Es wird vermutet, dass die aus Serien wie "Severance" und "Altered Carbon" bekannte Schauspielerin die Figur Impa geben könnte.

Schon 2023 war offiziell angekündigt worden, dass ein "The Legend of Zelda"-Realfilm erscheinen soll - und Miyamoto als Produzent mit an Bord ist. "Maze Runner"-Regisseur Wes Ball (45) inszeniert. Finanziert wird das Ganze von Nintendo und Sony Pictures. Zur Geschichte der Verfilmung ist bislang jedoch nichts bekannt.

Das erste "The Legend of Zelda"-Spiel ist in Japan im Jahr 1986 - also vor bald 40 Jahren - erschienen. Die Reihe gilt unter Videospielfans als eine der beliebtesten und bekanntesten überhaupt. Der verstorbene Hollywoodstar Robin Williams (1951-2014) hat etwa seine Tochter, die Schauspielerin Zelda Williams (36), nach der Prinzessin aus den Spielen benannt.