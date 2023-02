Regisseur ist Stephen Frears

Die Hauptfigur wird von Sally Hawkins gespielt. An ihrer Seite sind Steve Coogan, Harry Loyd und Mark Addy zu sehen. Als Regisseur fungierte die vielfach ausgezeichnete Regielegende Stephen Frears.

"The Lost King" beschäftigt sich zwar mit der Suche nach einem lange verstorbenen König, aber greift dabei aktuelle Themen rund um Repräsentation auf. Eine Tragikomödie, die einen erfrischenden Blick auf die britische Geschichte liefert.



"The Lost King" erscheint voraussichtlich im September 2023 in unseren Kinos.



Das Buch "The Lost King: The Search for Richard III." kannst du auf Amazon kaufen. Hier geht's zum Buch!

