Nach "Yellowstone" kommt gleich ein neues Serien-Projekt auf Michelle Pfeiffer zu. In der ersten Staffel von "The Madison" erleben wir sie auf Paramount+ an der Seite von Kurt Russell. Hier ist der Trailer dazu:

Worum geht es in "The Madison"?

Die Handlung entfaltet sich zwischen zwei gegensätzlichen Welten – der faszinierenden Weite Montanas und der pulsierenden Dynamik Manhattans – und erzählt emotional, was Familien zusammenhält. Die sechsteilige Staffel folgt der New Yorker Familie Clyburn im Madison River Valley in Zentral-Montana und setzt sich intensiv mit Themen wie Trauer und menschlicher Verbundenheit auseinander.

In den Hauptrollen sind neben der oscarnominierten Michelle Pfeiffer und dem Golden-Globe-nominierten Kurt Russell zudem Beau Garrett (Firefly Lane), Elle Chapman (Ein Mann namens Otto), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (Planet der Affen: Survival), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923), Matthew Fox (Lost) und Will Arnett (Is This Thing On?) zu sehen.