"The Marvelous Mrs. Maisel": Dreh zur vierten Staffel beginnt

Die Amazon-Prime-Serie von "Gilmore Girls"-Schöpferin Amy Sherman-Palladino kam 2017 bei Publikum und KritikerInnen gleichermaßen gut an und heimste auch Auszeichnungen wie Golden Globes und Emmy Awards ein.

Im Mittelpunkt steht die jüdische Ehefrau und Mutter Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan): Sie wagte es, im New York der 50er-Jahre ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und eine Karriere als Standup-Komödiantin zu starten. In der dritten Staffel ist Midge mit ihrer Managerin Susie (Alex Borstein) dann erstmals auf Tour gegangen – und hat einige weitere Lektionen über das Showbusiness gelernt.