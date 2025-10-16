Ein weiteres Kostüm, das in der neuen "The Masked Singer"-Staffel dabei sein wird, ist die Muuhnika , die wechselnde Looks "und heiße Beats" präsentieren soll. Ihre Waffe ist laut dem Sender eine ganze Sammlung von Haarstyles: "Bis zu 15 Perücken wurden für eine Frisur in Einzelteile zerlegt, geföhnt, gestylet und neu inszeniert."

"The Masked Singer" geht ab dem 8. November 2025 in eine neue Runde und nun gibt es auch erste Kostüme zu bestaunen. Wie der Sender ProSieben bekannt gab, wird unter anderem "der brasilianische Affe King mit seinen bunten Federn und viel Glitzer" auf der Bühne der TV-Show stehen. Er ist fast drei Meter groß und "ein echtes High-Tech-Wunder" heißt es weiter. Insgesamt 4.000 Federn sorgen der Mitteilung zufolge für sein prachtvolles Auftreten. Sein Körper aus luftaufgeschäumtem Thermoplastik soll die Figur federleicht halten.

Das ist das neue Rateteam

Wer hinter den Masken steckt, wollen dieses Mal Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) herausfinden. Sie übernehmen die Plätze im Rateteam von "The Masked Singer". Sechs Live-Shows lang wollen die beiden Entertainmentgrößen versuchen, die Promis hinter den spektakulären Kostümen zu enttarnen. Wie gewohnt führt Matthias Opdenhövel (55) durch die Sendung, die auf ProSieben und kostenlos bei Joyn zu sehen ist.

Chris Tall freut sich auf die neue Herausforderung: "Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen - einfach, um es dem Rate-Team besonders schwer zu machen." Doch da unter den Masken "traditionell echte Superstars" verborgen sind, nimmt der Comedian nun lieber im Rateteam Platz.

Verona Pooth bringt langjährige Fan-Erfahrung mit in die Show. "Ich bin selbst seit vielen Jahren großer Fan von 'The Masked Singer' und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall", erklärt sie laut ProSieben-Mitteilung. Besonders schätzt sie seinen Humor: "Er ist witzig und schlagfertig, genau wie ich. Da ist Spaß garantiert." Die Faszination der Show liegt für Pooth in der aufwendigen Ausstattung: "Mich faszinieren bei 'The Masked Singer' vor allem die Masken - echte Kunstwerke!" Die Spannung entstehe dadurch, "dass es so schwer ist, die Promis zu erraten". Diese Herausforderung wird das neue Duo gemeinsam mit wechselnden Rategästen angehen.