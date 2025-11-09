"The Masked Singer" 2025 Folge 1: Wer steckt im Smiley-Kostüm?

Ihre Teilnahme war wohl behütetes Geheimnis

Etwas pikiert scherzte Becker nach der Enthüllung in Richtung ihrer guten Freundin Pooth: "30 Jahre kennen wir uns. Schatz, ich bin es!" Dass es jetzt schon vorbei für sie ist, findet die Designerin natürlich extrem schade. Dennoch könne sie nach ihrer Teilnahme stolz sagen: "Ich habe es sehr geliebt und sehr viel gelernt, auch über mich." Ihre gemeinsamen Kinder mit Ex-Mann Boris Becker wussten offenbar nichts von ihrer Teilnahme, wie sie zudem verriet. Schließlich "wohnen die nicht mehr bei mir, das hilft".