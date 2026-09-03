„The Masked Singer“ 2026: Das sind die ersten Masken

Sie heißen Erdbär, Bubble und Emily Wau und sehen einfach zum Anbeißen oder Abknuddeln aus. Ab 16. September wird auf ProSieben mit „The Masked Singer“ wieder zum großen Maskenball geladen. Insgesamt werden 16 Masken in der 13. Staffel antreten. Auch dieses Jahr wird „The Masked Singer“ wieder von Matthias Opdenhövel moderiert. Die ersten drei davon stellen wir euch hier vor.

Emily Wau fällt mit ihrem Hundeblick und schicken Statement-Pieces auf. Mit ihren Schuhen und Baskenmütze aus Hahnentritt-Stoff, ihrer Designer-„Hundtasche“ sowie ihrer Fashionista-Brille bringt die liebenswerte Fellnase einen Hauch von Pariser Mode-Flair auf die Bühne.

Der flauschige und tollpatschige Erdbär ist zum Anbeißen süß. Mit seinen knuffigen Knopfaugen und strubbeligem Fell versüßt er mit seiner guten Laune jedem den Tag. Seine weichen Pfoten braucht er auch, denn er stolpert des Öfteren über seine eigenen Beine.

10 Kilo Luftpolsterfolie

Bubble wurde von den Fans von „The Masked Singer“ so getauft. Die luftdichte Sonderanfertigung für den Knister-King ist die aufwendigste Maske der ganzen 13. Staffel. Verpackt in fast 10 Kilogramm Bauindustriematerial mit Lüftungsrohren singt Bubble in Luftpolsterfolie mit Sonderbeschichtung.

Die 13. Staffel von „The Masked Singer“ läuft ab dem 16. September 2026, immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn.