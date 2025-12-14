Die letzten vier Masken wurden im großen Finale der Gesangs-Show gelüftet. Wer steckte darunter und wer hat gewonnen?

In Staffel 12 von "The Masked Singer" sind am 13. Dezember 2025 die letzten Masken gefallen - und damit auch eine Entscheidung. Noch vier Maskierte standen als King, Eggi, Muuhnika und Rave-Ioli im Finale. Wir wollen euch hier verraten, wer somit die Plätze 1 bis 4 belegte. Um die Spannung zu steigern, wählen wir natürlich die umgekehrte Reihenfolge.

Platz 4: Wer steckte unter der Eggi-Maske? Das Ei legte bisher viel Charme und Energie an den Tag. Nach der Demaskierung steht fest: Zwei von drei Mitgliedern im Rate-Team lagen absolut richtig. Unter der Maske verbarg sich Moderatorin Amira Aly. Sie schaffte es also "nur" auf Platz 4. Hier noch einmal Eggis Interpretation von Billy Joels "Uptown Girl":

Platz 3: Wer steckte unter der King-Maske? Der affige Teilnehmer dieser Staffel entpuppte sich als Schauspieler Wayne Carpendale, wobei auch hier teile des Rate-Teams den richtigen Riecher hatten. Hier noch einmal seine frühere Perfomance von Andreas Bouranis "Auf uns":

Platz 2: Wer steckte unter der Rave-Ioli-Maske? Diese übergroße Teigware war mit einem echten Sänger "gefüllt": Wie Joyn-User:innen und das Rateteam schon früh vermuteten, versteckte sich Pietro Lombardi hinter dem irren Kostüm. Hier nochmals seine Version von David Guettas "Titanium":

Platz 1: Wer steckte unter der Muuhnika-Maske? Diese Kuh hatte es in sich: Mit ihrer gleichermaßen kraft- und gefühlvollen Stimme konnte sie sich den Sieg ersingen. Als die Maske fiel, kam darunter Schauspielerin und Komikerin Meltem Kaptan zum Vorschein. Sie ist somit die Gewinnerin der 12. Staffel von "The Masked Singer"! Hier noch einmal ihre starke Version von Lady Gagas Dance-Pop-Hit "Abracadabra":

Alle Folgen der 12. Staffel von "The Maked Singer" können nach einer kostenlosen Registrierung auf Joyn gestreamt werden.