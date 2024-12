"A Little Bit of Snowman by My Side": Lou Bega (49) wurde bei "The Masked Singer" als Schneemann demaskiert. Der deutsche Sänger, der vor 25 Jahren mit dem One-Hit-Wonder "Mambo No. 5" zum Weltstar wurde, erhielt in der vierten Folge (7. Dezember) die wenigsten Zuschauer-Votes und musste die Maske absetzen.

Lou Bega überrascht alle Der Schneemann zeigte sich am Samstagabend wieder von einer ganz anderen Seite und präsentierte den romantischen Disney-Klassiker "When You Wish Upon a Star" von Julie Andrews (89). Das begeisterte Rateteam tappte nach der Performance im Dunkeln, wer unter der coolen Fassade stecken könnte. Rea Garvey (51) tippte auf Rapper Peter Fox (53) oder H-Blockx-Frontmann Henning Wehland (53). Kollegin Palina Rojinski (39) gab einfach zu, "keinen blassen Schimmer" über die Identität des eisigen Zeitgenossen zu haben. Rategast Khalid (34) vermutete ebenfalls einen Rapper unter der kühlen Maske und begründete das mit der Art und Weise, wie das Mikro gehalten wurde - am Ende legte er sich auf Jan Delay (48) fest. Bei den Zuschauern lag in der Abstimmung hingegen Fanta-4-Star Michi Beck (56) mit 39 Prozent der Tipps ganz vorne.

Einmal nicht nur der "Mambo No. 5"-Sänger Lou Bega schwärmte nach seinem Exit von den Erfahrungen in der Show. "Das Schönste war, einfach mal etwas machen zu dürfen, das so weit weg ist von dem, was man denkt, dass man machen würde", erklärte er im Gespräch mit Moderatorin Rebecca Mir (32). Er habe es genossen, verschiedene Genres zu präsentieren und sich zum Beispiel mit der Udo-Jürgens-Performances selbst überrascht. Er finde es daher "fast schade", die Sendung jetzt schon verlassen zu müssen. Wegen des anstrengenden Kostüms aber nur fast: "Was hab ich da unterschrieben?! [...] Du schwitzt, es sind 178 Grad und du kannst nicht auf die Toilette." Um den Sieg bei "The Masked Singer" kämpfen jetzt noch der Feuersalamander, das plüschige Monster Willi W., der Panda, die Qualle, der Pirat und die Lokomotive. In den vergangenen Folgen wurden bereits Ex-Handballspieler Pascal "Pommes" Hens (44), Fernseh- und Radiomoderatorin Madita van Hülsen (43) - die sogar in einer Folge "Mambo No. 5" performte - sowie Schauspielerin Maren Kroymann (75) enttarnt. Das Finale von "The Masked Singer", in dem prominente Persönlichkeiten nur anhand ihrer Stimmen erraten werden müssen, ist für den 21. Dezember geplant.