"The Masked Singer"-Rateteam für Finale steht fest

Am Samstag (23. April, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) steigt das "The Masked Singer"-Finale. In der letzten Ausgabe der sechsten Staffel werden der Ork, die Discokugel, das Zebra und der Dornteufel um den Sieg kämpfen. Entertainer und Moderator Riccardo Simonetti (29) wird das Rateteam um Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (48) unterstützen.