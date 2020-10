"The Midnight Sky"-Trailer: Sci-Fi-Abenteuer von und mit George Clooney

In dem dystopischen Science-Fiction-Film "The Midnight Sky" ist George Clooney nach einer längeren Pause wieder in einem Spielfilm zu sehen. Clooney spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern hat auch Regie geführt. Der mit Spannung erwartet Film erscheint am 23. Dezember bei Netflix. Zuvor wird "The Midnight Sky" ab 11. Dezember 2020 auch in einigen ausgewählten Kinos zu sehen sein. Hier ist der erste Trailer: