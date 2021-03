"The Office": Kommt eine Fortsetzung?

Schon kurz nach der Erstausstrahlung im Jahr 2005 hat sich "The Office“ als Kultserie etabliert. Der im Mockumentary-Stil gefilmte Alltag von Büroangestellten überzeugte durch pointierte Dialoge und originelle Charaktere. Die letzte Episode erschien vor acht Jahren, durch die Veröffentlichung auf Netflix erlebte die Serie jedoch ein Revival.

Nach dem Ende der Serie im Jahr 2013 schien eine Neuauflage unrealistisch, doch als NBC 2019 bekannt gab, an einer eigenen Streaming-Plattform zu arbeiten, wurden erste Gerüchte um ein "The Office“-Sequel laut. Im Sommer 2020 startete NBC sein Online-Angebot "Peacock“, wodurch die Rechte an der Kultserie wieder zurück an den Sender fielen.