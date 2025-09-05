Eben jenes (fiktive) Dokumentarfilmteam, das bereits die Scranton-Filiale von Dunder Mufflin in der Emmy Award-prämierten US-Serie "The Office" unsterblich machte, hat in "The Paper" ein neues Thema gefunden: Die Filmschaffenden entdecken eine historische Zeitung des mittleren Westens der USA und folgen dem Team des Verlegers, der versucht, dieses Blatt wiederzubeleben. Das gibt den Stoff zu einer echten Mockumentary und verspricht ein großes Vergnügen zu werden. Doch wie sieht der Episodenfahrplan auf Sky überhaupt aus?

Die erste Staffel der Comedy-Serie umfasst insgesamt 10 Episoden.

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die Serie startet am 5. September 2025 auf Sky gleich mit vier Folgen. Danach erscheint immer freitags je zwei weitere Episoden, wodurch sich folgender Episodenfahrplan ergibt:

5. September: Folgen 1, 2, 3 + 4

12. September: Folgen 5 + 6

19. September: Folgen 7 + 8

26. September Folgen 9 +10 (Finale)

Die lineare Ausstrahlung folgt später im Jahr bei Sky One. Ein Startdatum von Staffel 2 auf Sky wird noch bekanntgegeben.